В Украине из-за карантина уровень преступности в целом уменьшился, однако на 15% вырос уровень мошенничества в интернете. Об этом заявили представители Национальной полиции на совещании под председательством президента Владимира Зеленского по преодолению эпидемии болезни, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивую продажу средств защиты.

«Украинцам нужно быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков надо закрывать», - отметил глава государства.