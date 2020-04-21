Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что возможно 2% или 3% мирового населения имеют антитела в крови, которые показывают, что они были инфицированы COVID-19, но это не значит, что у этих людей есть иммунитет, сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

«Ряд исследований, о которых нам известно из предыдущей публикации, свидетельствуют о том, что небольшая часть населения (имеет антитела)», - сказала глава подразделения ВОЗ по новым инфекционным заболеваниям Мария Ван Керхове, которая является техническим руководителем ВОЗ по делу о COVID-19.

По ее словам, серологические тесты, которые определяют наличие антител, не дают ответа на то, защищен ли человек. «Сейчас мы не имеем доказательств того, что использование серологического теста может показать, что человек обладает иммунитетом или защищен от повторного заражения», - отметила она.

Данные тесты проводят ряд стран, с которыми сотрудничает ВОЗ.

По состоянию на 21 апреля в мире зарегистрированы 2490421 случай заражения коронавирусом, из них 170 566 - летальных, 653233 человека выздоровели.