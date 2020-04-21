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20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг девять раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил.

По защитникам Авдеевки боевики совершили два обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил у Тарамчука противник по направлению населенного пункта Оленевка дважды обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Против защитников Опытного и Песков по направлению населенного пункта Веселое оккупанты применили гранатометы различных систем.

Неподалеку Гнутово украинские военные зафиксировали обстрел из гранатометов различных систем, а в районе Каменки – из стрелкового оружия.

Рядом с Марьинкой российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

«Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов», - заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации совершили 4 обстрела.

Так, оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли наши подразделения у населенного пункта Шумы, а по защитникам Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.

Во второй половине дня враг вблизи Крымского дважды обстрелял наши опорные пункты - из минометов 120-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов 20 апреля Украина потеряла одного военного, еще трое получили ранения, один получил боевое поражение.

По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и не менее трех ранили.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
ForUm

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