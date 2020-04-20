В день Светлого Христова Воскресения, 19 апреля, певчие из разных стран мира приняли участие в международной акции, которую Свято-Николаевский приход РПЦЗ во Флоренции приурочил к Пасхе.

Фото: XOPVID-20

В рамках акции певчие из Украины, России, Молдовы, Бельгии, Италии, Великобритании, США, Беларуси, Швеции и других стран записали каждый в домашних условиях видео со своей партией гимна «Единородный Сыне» протоиерея Петра Турчанинова, сообщили на сайте проекта XOPVID-20.

В рамках инициированной РПЦЗ пасхальной акции певчие разных стран подготовили уникальную видеозапись с исполнением тропаря «Единородный Сыне».

Таким образом, все они объединились в условиях самоизоляции при помощи современных технических средств, чтобы совместно прославить Христа в день Его Святого Воскресения.

Видеозапись такого необычного хора опубликовали на YouTube-канале Alexander Francis Shaw.