В Житомирской области много средств из местных бюджетов тратится на ликвидацию последствий масштабного пожара. В связи с этим на заседании оперативного штаба было принято решение о компенсации от центральных органов исполнительной власти. Об этом в эфире телеканала 112 Украина рассказал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Он уточнил, что было принято решение о компенсации для местных бюджетов и, безусловно, о компенсации для людей, которые потеряли свое жилье.

Также глава Житомирской ОГА рассказал, что около 1 тыс. человек из разных подразделений ГосЧС тушат лесные пожары. В том числе привлечены областные лесники, лесничие КП «Житомироблагролес» и военные. Кроме того, Нацгвардия помогает исследовать территорию при помощи дронов. Также привлечена инженерная техника Вооруженных сил Украины.

«Сегодня после первого облета на вертолете я могу доложить о том, что нет открытых очагов. Есть задымление, но, как мне доложили, дым уже совершенно иного характера. То есть уже даже по всей территории можно пролететь на вертолете. Потому что когда мы поднимались вчера на вертолете, были места, куда мы не могли пройти, потому что там был дым иного характера, куда вертолет пройти не может. Сегодня сообщают, что ситуация пока контролируемая, дальше работает авиационная техника», - сказал глава ОГА.

Виталий Бунечко отметил, что если не будет изменений погодных условий и если не поднимется ураган, то спасатели за несколько дней справятся уже и с этим задымлением.