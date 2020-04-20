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На Пасху насельницы одесского Свято-Архангело-Михайловского монастыря УПЦ душой побывали в Иерусалиме, хотя людей на службе и было немного.

Фото: скрин

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказала настоятельница монастыря, глава Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура», игуменья Серафима (Шевчик) в эфире телеканала «DumskayaTV».

В пасхальную ночь в монастырь привезли Благодатный огонь, а перед этим кто-то передал сестрам пучки свеч из Иерусалима.

«Эти свечи принесли нам огромную радость, потому что мы их зажгли. Вот представьте себе – вот такие факелы в руках сестер, и соблюдая социальную дистанцию мы прошли крестным ходом внутри монастыря, без мирян, сами. И вот этот вот Благодатный огонь из Иерусалима горел у нас в Одессе. Христианский мир, как вы видите, един. С нами был здесь Иерусалим. Мы душой были в Иерусалиме», - сказала игуменья Серафима.

Она сообщила, что правоохранительные органы помогали сестрам следить за соблюдением норм карантина во время пасхальных торжеств. Людей было немного, на территории монастыря был порядок, добавила она.

«Все – наши. Ко всем мы с огромным сердцем, с огромной любовью относимся», – подчеркнула настоятельница Свято-Архангело-Михайловского монастыря.

Она рассказала, как насельницы обители трудились, чтобы послужить ближним в дни карантина. Игумения Серафима также напомнила пастве, что иногда труд важнее молитвы, а человек – важнее церковного Устава.

«Церковь конечно изменится. Она меняется. У нее есть Фундамент, Который не меняется никогда. Это Бог. Он – Глава Церкви. А мы меняемся. Мы растем, мы стареем. Мы подчас делаем ошибки. А ведь мы с вами – простые люди», – сказала настоятельница монастыря.

Игумения Серафима призвала никого никогда не осуждать, поскольку один Бог знает, каким будет путь каждого. Она вспомнила, что когда-то в обитель пришла юная девушка в джинсах, которая все время всем возмущалась. Однако спустя какое-то время она стала монахиней.

«Вот эта девочка, которая возмущалась тем, что происходит в храме – я открою тайну, это была я. И я тогда была неверующей. Как объяснить вот такие парадоксы? Не надо судить. Жизнь человека – она долгая, дай Бог. Ему дана возможность за это время все осмыслить. Бог терпелив», – сказала настоятельница Свято-Архангело-Михайловского монастыря.
ForUm

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