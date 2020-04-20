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На территории Украины 21-23 апреля ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, ночью 21, 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0...-5° (I уровень опасности - желтый).

«Ночью 21 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей, 23 апреля в Сумской и восточных областях заморозки и в воздухе (сильные) 0...-5° (II уровень опасности - оранж

 
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