На территории Украины 21-23 апреля ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, ночью 21, 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0...-5° (I уровень опасности - желтый).
«Ночью 21 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей, 23 апреля в Сумской и восточных областях заморозки и в воздухе (сильные) 0...-5° (II уровень опасности - оранж
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время