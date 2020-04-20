также в разделеПроисшествия
В Украине зафиксировано уже 5710 случаев COVID-19 5
В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары 9
Полиция назвала количество нарушений в храмах в Пасхальную ночь 273
Авиация ГСЧС готовится отработать самый критический участок пожаров на Житомирщине 22
В Херсонской области пациент умер от коронавируса 19
В Украине сокращается количество новых случаев коронавируса 69
Трое украинских военных получили ранения 11
Пограничники изъяли контрабанду под видом гуманитарной помощи на сумму свыше 1,5 млн гривен 30
В Житомирской области потушили уже треть пожаров 17
Полиция Днепра открыла уголовное дело из-за толпы в соборе 39
Боевики обстреляли позиции ВСУ у Крымского 19
На Черниговщине зафиксировали очаг вспышки коронавируса 115
На Закарпатье задержали контрабандистов с 5 тыс. пачек сигарет 37
За границей от коронавируса умер еще один украинец 32
Минздрав: коронавирус подхватили почти тысяча медработников 29
На Житомирщине и в Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары 16
В Тернопольской области горит заказник 20
У командующего Нацгвардии обнаружили коронавирус 32

На Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Украинские защитники, знакомые с коварной тактикой захватчиков, с помощью штатных огневых средств заставили оккупационные войска прекратить преступную активность.

Подавляющее большинство нарушений режима «Тишины» были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ за прошедшие сутки не было.

На все провокации противника подразделения Объединенных сил дали решительный ответ. Агрессивные действия российских наемников и в дальнейшем будут жестко и оперативно пресекаться нашими защитниками.

По данным разведки Объединенных сил, 19 апреля наши подразделения уничтожили двух захватчиков и еще двух ранили.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги