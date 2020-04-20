На Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Украинские защитники, знакомые с коварной тактикой захватчиков, с помощью штатных огневых средств заставили оккупационные войска прекратить преступную активность.
Подавляющее большинство нарушений режима «Тишины» были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ за прошедшие сутки не было.
На все провокации противника подразделения Объединенных сил дали решительный ответ. Агрессивные действия российских наемников и в дальнейшем будут жестко и оперативно пресекаться нашими защитниками.
По данным разведки Объединенных сил, 19 апреля наши подразделения уничтожили двух захватчиков и еще двух ранили.
С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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