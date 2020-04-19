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Всемирная организация здравоохранения передала Центру общественного здоровья Украины наборы, необходимые для проведения тестов на коронавирус методом ПЦР (полимеразная цепная реакция, такие тесты точнее экспресс-тестов).

Об этом сообщили в ЦОЗ.

Там отметили, что этими тестами смогут проверить 600 образцов.

«Для Украины очень важно увеличить количество проводимых тестов, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Ранее ВОЗ передала ЦОЗ реагенты ПЦР для 8 тыс. реакций», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство здравоохранения обнародовало данные о распределении ПЦР-тестов на коронавирус между областями страны.

По состоянию на утро 19 апреля в Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 5449 человек: из них 141 пациент умер, 347— выздоровели.
ForUm

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