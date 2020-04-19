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Пресс-служба ГСЧС в Житомирской области сообщила, что к тушению четырех лесных хозяйств в Житомирской области привлекут спасателей из Ивано-Франковщины и Тернопольщины.

В Житомирскую область направлены 31 специальный автомобиль и 125 человек личного состава от областных подразделений ГСЧС.

Также помогать тушить пожары прибыл пожарный поезд с южной железной дороги — помощью него заправляются пожарные автомобили. Также пожары тушат самолеты и вертолеты.

«Сегодня ночью к нам прибудут подразделения коллег Ивано-Франковской и Тернопольской областей 12 автомобилей и 60 человек личного состава», — сообщили в ГСЧС.

Масштабные пожары в Киевской и Житомирской областях являются следствием умышленных поджогов.

Индекс загрязнения воздуха в Киеве утром составил 246 пунктов (очень высокий уровень опасности) при норме в 50 пунктов. При этом на севере украинской столицы этот показатель достигал 318 пунктов.

Напомним, в Житомирской области потушили уже треть пожаров.
ForUm

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