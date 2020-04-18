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Накануне Пасхи митрополит Одесский и Измаильский Агафангел передал благотворительную помощь 112-им многодетным семьям священнослужителей Одесской епархии Украинской Православной Церкви.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 112 семей священнослужителей, которые воспитывают более 480 детей, получили материальную помощь, продуктовые наборы.

Также митрополит Агафангел передал приходам 40 тысяч медицинских масок, которые будут бесплатно раздаваться во время пасхального богослужения тем, кто захочет прийти на службу, чтобы обеспечить соблюдение всех предписанных Министерством здравоохранения рекомендаций, что позволит избежать распространения коронавирусной инфекции.

Митрополит Агафангел призвал верующих, которые находятся в «зоне риска» заражения остаться дома и соблюдать режим самоизоляции ради здоровья и безопасности себя и своих ближних, а также попросил всех в эти сложные дни соблюдать меры предосторожности, избегать нарушений карантина и пожелал всем здоровыми и счастливыми приобщиться к радости Светлого Христова Воскресения.
ForUm

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