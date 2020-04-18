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Правоохранители начали уголовное производство по факту скопления людей в одном из храмов Днепра.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

 

Там рассказали, что 17 апреля большое количество прихожан были допущены в Свято-Троицкий кафедральный собор, несмотря на ограничения, введенные с целью предотвращения распространения коронавируса.

В связи с этом полиция начала расследование по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

 

Ранее сообщалось, что очаги коронавируса были обнаружены в Киево-Печерской и Почаевской лаврах, а также в Теплодарском женском монастыре. Все они относятся к УПЦ МП.

За последние сутки в Украине зафиксировано 444 новых случая Covid-19, общее число зараженных — 5106 человек. Жертвами коронавируса стали уже 133 заболевших, 275 пациентов выздоровели.
ForUm

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