Правоохранители начали уголовное производство по факту скопления людей в одном из храмов Днепра.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Там рассказали, что 17 апреля большое количество прихожан были допущены в Свято-Троицкий кафедральный собор, несмотря на ограничения, введенные с целью предотвращения распространения коронавируса.

В связи с этом полиция начала расследование по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Ранее сообщалось, что очаги коронавируса были обнаружены в Киево-Печерской и Почаевской лаврах, а также в Теплодарском женском монастыре. Все они относятся к УПЦ МП.

За последние сутки в Украине зафиксировано 444 новых случая Covid-19, общее число зараженных — 5106 человек. Жертвами коронавируса стали уже 133 заболевших, 275 пациентов выздоровели.