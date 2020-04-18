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Тесты на наличие в организме человека антител не показывают наличие иммунитета к коронавирусу COVID-19.

Об этом заявила руководитель подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове, сообщает CNBC.

«Тесты на антитела могут определить уровень серологических присутствия и уровень антител, однако это не означает, что кто-то из антителами имеет иммунитет… Сейчас мы не имеем никаких доказательств того, что использование серологического теста может показать, что человек обладает иммунитетом или защищен от реинфекции», — сказала она.

Однако, по словам исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, ученые все еще определяются с тем, на какой период времени антитела могут защитить ранее инфицированного человека от повторного заражения новым коронавирусом.

Райан также отметил, что некоторые тесты на антитела могут давать ошибочный результат.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Африка может стать следующим эпицентром вспышки коронавируса.
ForUm

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