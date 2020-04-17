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В полицию поступила информация о том, что одно из обществ Иванковского района закупает древесину из Чернобыльской зоны, которая по загрязнению радионуклидами превышает установленные нормы. В дальнейшем это сырье используется на теплоэлектростанции в качестве топлива, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Сотрудники следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации, в действиях должностных лиц Иванковской теплоэлектростанции возможны нарушения нормативно-правовых актов, ряда законов Украины, таких как «Об отходах», «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», «Об охране окружающей природной среды».

В раках уголовного производства следователи полиции совместно с представителями других ведомств провели осмотр места происшествия, во время которого изъято образцы сырья, промышленных отходов и грунта.

По результатам экспертного исследования будет принято законное объективное и непредвзятое решение. Продолжается следствие.
ForUm

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