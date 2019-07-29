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29 июля в 13:12 на пункт связи 41-Государственной пожарно-спасательной части пгт Иванков поступило сообщение о том, что в колодце водонапорной башни коммунального предприятия Иванковского коммунального управления водного хозяйства в селе Русаки находятся 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По прибытию на место, спасатели установили, что в колодце находятся три работника, которые проводили плановые работы по замене задвижки, без сознания. Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими. На момент поднятия первого мужчины прибыла карета скорой помощи, представитель которой констатировал смерть мужчины 1986 года рождения.

Еще двух мужчин 1975 года подняли на поверхность с признаками жизни и передали работникам кареты скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи они были доставлены в Иванковскую центральной районной больницы. Однако во время транспортировки в больницу пострадавшие умерли.

Причины выясняются.
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