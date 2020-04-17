За прошедшие сутки российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи поселка Пески противник обстрелял позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов. Потерь среди наших защитников в результате вражеского обстрела не было, говорится в сводке ООС.

Военнослужащие из состава Объединенных сил предприняли необходимые меры для прекращения вражеского огня и дали ответ из штатного вооружения. После этого противник отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений.

По данным разведки, 16 апреля подразделения ВСУ ранили одного российского наемника.

17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.