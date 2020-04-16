Православным хорам и исполнителям предлагают присоединиться к пасхальной акции и совместно записать одно из церковных песнопений.

Фото: Православная Жизнь

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», праздничный флешмоб предлагает православным хорам и исполнителям, живущим в разных концах мира, вокальный коллектив Свято-Никольского храма в Риме (РПЦЗ). Инициативу приурочили к празднику Воскресения Христова.

«Дорогие братья и сестры, ваши голоса нужны! Теперь можно выйти за пределы всеобщего карантина, присоединившись к международному онлайн-хору. Хор готовит одно простое песнопение к православной Пасхе (19 апреля). Чтобы присоединиться, вы должны записать свою партию дома и отправить ее простым сообщением по электронной почте, Facebook или Instagram до Великой Субботы, 18 апреля», - сказано в сообщении.

Для общего исполнения предлагается гимн «Единородный Сынe» на музыку протоиерея Петра Турчанинова.

«Всё, что вам нужно сделать, чтобы принять участие, это скачать ноты, спеть свою партию под трек караоке (Karaoke Track) и отправить нам своё видео. Если вы обычно поёте не по нотам, то записи каждой отдельной партии тоже предоставлены, чтобы помочь вам освоить свою партию», - сообщили организаторы акции.

Готовая запись будет опубликована в праздник Светлого Христова Воскресения.

«В этом году многие из нас будут изолированы от наших друзей и церквей. Мы можем использовать эту возможность, чтобы петь с нашими братьями и сестрами по всему миру и сделать праздник Пасхи 2020 года незабываемым!» - считают хористы храма в Риме.

Более подробную информацию об акции, ноты и контакты можно найти на сайте, посвящённом флешмобу.