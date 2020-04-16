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В Украинской Православной Церкви собирают помощь монахам и студентам Киевских духовных школ, у которых диагностировали коронавирус.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице в Фейсбук написал преподаватель Киевской духовной семинарии архимандрит Феодосий (Марченко).

Архимандрит отметил, что «здоровье пациентов под профессиональным контролем».

Он также опубликовал список необходимых закупок.

«Часть необходимого есть, другая часть находится в процессе сборки и доставки. […] Это динамичный и трудоемкий процесс, растянутый во времени, который требует огромных усилий и времени всех неравнодушных лиц», - рассказал священнослужитель.

Средства распределяют по трем направлениям: Александровская больница и реанимация, КДАиС и Киево-Печерская лавра.

С полным списком необходимых препаратов и реквизитами для оказания финансовой помощи можно ознакомиться здесь.
ForUm

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