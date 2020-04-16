Общественный совет в Министерстве обороны России 16 апреля предложил переименовать московскую станцию ​​метро «Пражская» на «Маршала Конева» на фоне дипломатического спора между Россией и Чехией вокруг сноса памятника советскому маршалу в Праге.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой российские государственные СМИ.

В совете считают, что такой шаг должен стать ответом на действия пражской власти.

Совет направил соответствующее письмо министру обороны России Сергею Шойгу.

Министерство иностранных дел Чехии ранее обвиняло Москву во вмешательстве во внутренние дела страны.

Памятник Коневу в Праге демонтировали 3 апреля. Решение об этом в прошлом году принял совет городского района Прага-6, на территории которого была установлена ​​статуя.

5 апреля на посольство Чехии в Москве напали активисты крайней левой организации «Другая Россия».

Памятник будет перенесен в депозитарий и впоследствии станет частью экспозиции Музея памяти XX века, создается в чешской столице.

На месте же, где стоял памятник Коневу, должны установить памятник освобождению Праги в 1945 году.

Решение властей Праги перенести монумент вызвало осуждение со стороны российских чиновников.