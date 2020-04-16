Сотрудниками киберполиции в Хмельницкой области совместно со следователями полиции Хмельницкой области разоблачена группа лиц, которые под предлогом продажи средств индивидуальной защиты обманывали граждан, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Киберполиция установила, что к преступной деятельности причастны три человека. Мошенники использовали так называемые объявления-однодневки, где размещали информацию о продаже медицинских масок. После получения заказа и полной предоплаты злоумышленники прекращали связь с клиентом. Расчет осуществлялся с помощью денежных переводов на счета, оформленные на подставных лиц. Ущерб, нанесенный гражданам, составляют более пятидесяти тысяч гривен.

Правоохранители провели обыски по местам проживания участников группы. По результатам изъято большое количество sim-карт, флеш накопители, мобильные телефоны и банковские карточки.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до трех лет заключения.