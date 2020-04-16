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За месяц карантина украинцы стали в 2,5 раза меньше пользоваться наличными и банкоматами, сообщает пресс-служба Приватбанка.

«За первые четыре недели коронавирусного карантина в Украине количество операций клиентов с наличными в кассах отделений ПриватБанка снизилось в 2,5 раза. По данным пресс-службы банка, если в начале марта ежедневно в кассах отделений клиенты проводили более 480 тысяч операций, то с начала этой недели в кассах банка ежедневно проводится не более 190 тысяч кассовых операций», - говорится в сообщении.

В Приватбанке добавили, что количество ежедневных операций по снятию наличных с карт в кассах банка снизилось в 4,5 раза - с 137 до 31 тыс. операций в день. Также в период карантина украинцы вдвое реже стали снимать наличные в банкоматах Приватбанка - количество таких операций снизилось по сравнению с началом марта с 2,7 млн ​​до 1,3 млн операций в сутки.

В то же время, добавили в банке, количество транзакций клиентов Приватбанка при оплате картами покупок в торговой сети и интернет-магазинах в период карантина остается на уровне начала марта, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 34%.

 
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