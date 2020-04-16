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В Одессе в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре Украинской Православной Церкви испекут более 10 тысяч куличей для медиков, интернатов и домов престарелых.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в женском монастыре функционирует пекарня, в которой изготавливают пасхальные куличи и различные праздничные угощения.

«В пекарне трудятся сестры монастыря с непрестанным чтением молитвословий, а после полного приготовления куличей их в обязательном порядке освятят священнослужители для того, чтобы избежать больших скоплений людей на пасхальном богослужении в сам день праздника», - сообщили в епархии.

Приготовленные сдобные изделия в ходе благотворительных акций будут раздаваться, в первую очередь, медикам и нуждающимся людям.

Также тысячи пасхальных куличей будут розданы детским домам, интернатам и домам престарелых.
ForUm

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