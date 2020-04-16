В течение 15 апреля вооруженные формирования РФ трижды нарушили установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил

Противник вел обстрелы по нашим позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ украинские защитники с помощью штатных огневых средств заставили оккупационные войска прекратить преступную вооруженную активность.

За прошедшие сутки, в результате вражеских обстрелов потерь среди наших военнослужащих не было.

Объединенные силы находятся в постоянной готовности решительно отреагировать на любые случаи преступной активности оккупантов. Агрессивные действия противника и в дальнейшем будут получать адекватную и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников.

По данным разведки Объединенных сил, 15 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.