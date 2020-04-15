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Верующие смогут причаститься Святых Христовых Тайн во время Пасхального богослужения и не нарушить при этом санитарные нормы, установленные на время карантина.

Фото: скриншот видео

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) на своем канале в Youtube, комментируя проведение пасхальных богослужений в период пандемии.

«Было принято решение нашей Церковью, что поскольку в храме могут быть только 10 человек, то после литургии на протяжении первой половины дня храм должен быть открыт, и каждый человек, кто готовится к Причащению, может зайти в храм, исповедоваться и причаститься», – сообщил митрополит Антоний.

Он отметил, что до периода ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса, православные не всегда ценили возможность свободно исповедоваться и причащаться в дни Великого поста и Страстной седмицы.

«За последние годы уже сложилась норма, что почти все присутствующие за пасхальным богослужением подходят к Чаше Христовой, чтобы причаститься. Но сейчас это сделать невозможно в следствии определенных ограничений, поэтому каждый человек, кто хотел бы причаститься, может подойти к своему настоятелю и спросить, какой будет порядок относительно причащения в пасхальную ночь», - подчеркнул владыка Антоний.

Он напомнил верующим, что в дни Страстной седмицы задача каждого православного особым образом проникнуться Страданиями Христа, и что за Голгофой всегда идет Воскресение.

Как сообщалось ранее, митрополит Антоний сообщил, что верующие должны с пониманием отнестись к ограничениям, которые вводит государство в условиях пандемии коронавируса, и Господь посетит их сердца Пасхальной радостью.
ForUm

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