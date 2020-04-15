14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили девять обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Так, оккупационные войска четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил у Авдеевки, Песков и Павлополя.

Против защитников Красногоровки враг использовал станковые противотанковые гранатометы.

Рядом с Новомихайловкой российские наемники применили против украинских военнослужащих ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вечером противник вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка.

Вследствие вражеских обстрелов вчера двое военнослужащих получили ранения, один воин – боевое поражение.

Огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери вооруженных формирований РФ уточняются.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.