14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили девять обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.
Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Так, оккупационные войска четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил у Авдеевки, Песков и Павлополя.
Против защитников Красногоровки враг использовал станковые противотанковые гранатометы.
Рядом с Новомихайловкой российские наемники применили против украинских военнослужащих ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вечером противник вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка.
Вследствие вражеских обстрелов вчера двое военнослужащих получили ранения, один воин – боевое поражение.
Огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери вооруженных формирований РФ уточняются.
С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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