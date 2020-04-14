Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, расследуют обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника и ранения восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины, произошедших вследствие нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, 14 апреля 2020 около 11:40 в ходе проведения плановых учебных стрельб из 82-мм миномета, проходивших на одном из военных полигонов на территории Донецкой области, произошел взрыв миномета. Во время взрыва 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций погиб. Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили телесные повреждения разной степени.

Проводится осмотр места происшествия, допрос участников и очевидцев происшествия, а также следственные эксперименты. Готовятся ходатайство о назначении соответствующих экспертиз.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Донецкого гарнизона военной прокуратуры объединенных сил.