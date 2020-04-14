также в разделеРелигия
Наместник Ионинского монастыря рассказал, как проходит его лечение от коронавируса 9
В Киево-Печерской лавре рассказали об эпидемиологической ситуации в монастыре 9
Управделами УПЦ рассказал о ситуации в Киево-Печерской лавре 10
Сербская Церковь попросила власть смягчить карантин на Пасху 8
В сети появились тексты служб Великого Вторника для чтения верующими дома 37
Во Львове священники УПЦ прошли экспресс-тест на коронавирус 9
В Почаевской лавре опровергли информацию о смерти монаха от коронавируса 16
В Киево-Печерской лавре рассказали о двух случаях смерти монахов и попросили молитв о здравии братии 82
Черновицкий митрополит объяснил, что на Вербное воскресение верующие молились с соблюдением санитарных норм 17
В Житомире УПЦ приобрела аппарат ИВЛ для городской больницы и помогает малоимущим 24
В УПЦ призвали во время карантина соблюдать информационный пост 17
Волынский архиепископ УПЦ призвал верующих в период карантина усилить молитвы 10
В УПЦ рассказали о ситуации в Киево-Печерской лавре 30
В Элладской Церкви начали расследование против священников, совершавших Причастие во время карантина 20
Митрополит Антоний рассказал, что поможет выжить во времена испытаний 42
В Сети появились тексты службы Великого Понедельника для чтения верующими дома 51
В УПЦ рассказали, как будут проходить Пасхальные богослужения 38
У православных началась Страстная седмица 21

Пасхальные богослужения в храмах Украинской Православной Церкви будут совершаться, верующие смогут молиться дома и на улице, соблюдая санитарные нормы.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своем обращении к верующим в Страстную седмицу.

«В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться», - заявил Блаженнейший.

Он так же выразил слова поддержки всем, кто болеет, и анонсировал онлайн-трансляцию Пасхального богослужения в эфире украинских телеканалов.

«Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останется дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению. Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах «Украина» и «Интер»», - сообщил Митрополит Онуфрий.

По его словам, верующие, которые придут на богослужение, смогут молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы.

«Кто бы где находился в Пасхальную ночь, мы все сможем объединиться в молитве и вместе прославить Воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца. Пусть Господь благословит всех нас!», - пожелал Предстоятель.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги