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Студенты-медики привлекаются только к организационно-техническим мероприятиям во время противодействия COVID-19, а не к оказанию медицинской помощи.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга, сообщает УНИАН.

«Есть такая инициатива - студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мероприятий, связанных с борьбой с COVID-19... Они привлекаются не для оказания медицинской помощи, а именно для организационно-технической помощи для борьбы с COVID-19», - заверил министр.

По словам Степанова, студенты-медики могут добровольно принять участие в мероприятиях по противодействию эпидемии COVID-19 и заполнить анкету. «Количество заполненных анкет от наших студентов на сегодняшний день уже около 1,1 тыс.», - сообщил министр.

Напомним, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

 
ForUm

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