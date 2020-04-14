За минувшие сутки, 13 апреля, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, семь раз обстреляв позиции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения вражеских обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не было.

За прошедшие сутки наши защитники, удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств.

По предварительным данным разведки, 13 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести не менее двух российских наемников.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились. Потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.