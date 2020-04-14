также в разделеПроисшествия
Почти 600 украинских медработников заразились COVID-19 13
В Минздраве допускают вспышку коронавируса после Пасхи 17
За сутки в Украине зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 83
ГосЧС: Открытого огня в Чернобыльской зоне уже нет 30
ГосЧС: Пожар в Чернобыльской зоне не угрожает ЧАЭС 30
Пожар приблизился к Припяти и хранилищу радиоактивных отходов 107
На Одесчине мужчина избил полицейского за замечание об отсутствии масок 35
В ВСУ – уже 19 случаев заболевания коронавирусом 32
В Зоне отчуждения продолжают тушить пожар 17
В Украине 93 человека погибли от COVID-19, за сутки – 325 новых случаев 42
На Кировоградщине в огне погибли трое детей 17
В курортном городе в Карпатах 5 медработников заболели COVID-19 28
ООС: Боевики били из противотанковых гранатометов и пулеметов, погиб военный 13
Госагентство назвало очаги пожара в Зоне отчуждения 20
На Николаевщине уже 5 случаев коронавируса 85
В Черновицкой области за сутки коронавирус нашли еще у 23 человек 19
На Николаевщине подтвердили еще два случая COVID 17
Первый летальный случай в Одесской области от коронавируса 25

За минувшие сутки, 13 апреля, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, семь раз обстреляв позиции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения вражеских обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не было.

За прошедшие сутки наши защитники, удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств.

По предварительным данным разведки, 13 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести не менее двух российских наемников.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились. Потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги