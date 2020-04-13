В Москве сотрудники полиции оштрафовали за нарушение режима самоизоляции мужчину, который едва не сорвался с 15 этажа, делая селфи. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Москве.



«В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что на 15 этаже многоквартирного дома, расположенного на ул. Рождественская, мужчина повис на карнизе окна», - говорится в сообщении.

36-летний житель района Некрасовка открыл окно и решил сделать селфи на подоконнике, но не удержался и сорвался, успев зацепиться за карниз. Сожительница, которая в этот момент находилась с ним рядом, пыталась ему помочь, но ее сил не хватило.

«Прибывшие на место сотрудники полиции вошли в квартиру и вытянули мужчину в помещение. В настоящее время мужчина и женщина доставлены в опорный пункт полиции, где дают объяснения по указанному факту. В ходе опроса участковый уполномоченный полиции установил, что потерпевший находился в гостях в соседнем доме. Учитывая открывшиеся обстоятельства, в отношении гражданина был составлен административный протокол о нарушении режима самоизоляции по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП РФ», - заключили в пресс-службе.