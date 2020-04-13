также в разделеПроисшествия
В ВСУ – уже 19 случаев заболевания коронавирусом 32
В Зоне отчуждения продолжают тушить пожар 17
В Украине 93 человека погибли от COVID-19, за сутки – 325 новых случаев 39
На Кировоградщине в огне погибли трое детей 16
В курортном городе в Карпатах 5 медработников заболели COVID-19 28
ООС: Боевики били из противотанковых гранатометов и пулеметов, погиб военный 13
Госагентство назвало очаги пожара в Зоне отчуждения 19
На Николаевщине уже 5 случаев коронавируса 83
В Черновицкой области за сутки коронавирус нашли еще у 23 человек 19
На Николаевщине подтвердили еще два случая COVID 17
Первый летальный случай в Одесской области от коронавируса 23
Коронавирус в Украине: за сутки — 266 новых случаев 85
Истребитель ВСУ совершил аварийную посадку, возбуждено уголовное дело 56
В Чернобыльской зоне уже неделю тушат пожар 18
Боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции ВСУ 10
В Запорожье обрушился 3-этажный жилой дом 40
В ВСУ зарегистрировано десять больных коронавирусом 30
В Харькове скорая с пациентом попала в ДТП: есть жертвы 55

В Одесской области полицейские задержали мужчину, который ударил патрульного из-за замечания о нахождении возле магазина без медицинских масок, сообщает пресс-служба областной полиции.

При исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции Беляевского ОП остановился, чтобы сделать замечание группе лиц, которые находились возле магазина без средств защиты (масок). В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо.

Подполковника полиции госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предоставлять какие-либо объяснения и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения правонарушитель отказался.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Проводится досудебное расследование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги