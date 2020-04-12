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Православная молодежь Бориспольской епархии УПЦ провела благотворительную акцию в помощь пожилым жителям Киевщины.  

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Бориспольской епархии, 9 и 10 апреля активная православная молодежь провела акцию «С любовью к ближним», в рамках которой была оказана помощь нуждающимся. 

«Молодые волонтеры вместе с духовенством на выделенные средства закупили и развезли средства личной гигиены, маски, антисептики и продукты питания на общую сумму 40 тысяч гривен. К акции также привлекались и священники, которые являются настоятелями храмов в селах, куда была направлена помощь. Стоит отметить, что все дома престарелых и медицинские реабилитационные центры нашей Бориспольской епархии имеют своих духовников, которые регулярно предоставляют как духовную поддержку, так и, по мере возможности, доставляют продукты питания и необходимые вещи», - рассказали в Бориспольской епархии.

За два дня волонтеры посетили дома престарелых и реабилитационные центры в селах Гоголев, Перемога, Капустинцы, пгт Дымер, городах Переяслав и Березань Киевской области.

Персонал и постояльцы социальных учреждений, которых навещали на карантине волонтеры и духовенство УПЦ, передавали слова благодарности Митрополиту Бориспольском и Броварском Антонию за помощь и поддержку, отмечают в епархии.
ForUm

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