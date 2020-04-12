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Одесская епархия Украинской Православной Церкви передала очередную партию защитных и антисептических средств медикам подстанции скорой помощи пгт. Доброслав Лиманского района.

Фото: eparhiya.od.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Одесской епархии, сотрудники подстанции, не имея достаточного количества защитных костюмов и респираторов, сами обратились в Гуманитарный центр Одесской епархии.

Викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор, в ответ на просьбу сотрудников подстанции Скорой помощи в пгт. Доброслав Лиманского района Одесской области, передал врачам медицинские маски, респираторы, защитные медицинские костюмы и расходные материалы, а также дезинфекторы для рук и автомобилей. 

«9 апреля 2020 года на мобильный номер Гуманитарного центра Одесской епархии УПЦ в Viber поступило письмо такого содержания: Здравствуйте! Я сотрудник Скорой помощи, работаю в Одесской области, Лиманский район в пгт. Доброслав. К сожалению, нас не обеспечивают в достаточном количестве защитными костюмами и респираторами повышенной защиты ffp2 и ffp3. На сутки на смену заступает 3-4 человека. На данный момент у нас всего лишь несколько защитных костюмов и по одной маске у врача и фельдшера (водитель и санитарка не имеют ничего), которые нам приходится обрабатывать спиртовым и хлористым раствором. Прошу Вас, если есть возможность, помогите нам с костюмами и респираторами», – сообщили в епархиальной пресс-службе.

В этот же день митрополит Одесский и Измаильский Агафангел благословил Гуманитарному центру епархии оказать помощь медикам Доброслава. 

В сборе помощи приняли участие религиозные общины одесских храмов иконы Божией Матери «Курская-Коренная» Знамение, преподобного Агапита Печерского, вмч. Георгия Победоносца на 411-й батареи и Свято-Иверского мужского монастыря.

Врачи поблагодарили владыку Агафангела за понимание всей сложности ситуации и отклик на просьбу о поддержке.
ForUm

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