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В Черновицкой области за последние сутки зафиксировали 23 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

За последние сутки больше всего инфицированных COVID-19 обнаружили в Черновцах и Заставновском районе.

 

В ОГА заявили, что коронавирус подтвердили у 14 контактных лиц, восемь человек с подозрением на COVID-19 и у одного пациента с пневмонией.

Среди заразившихся 10 женщин и 13 мужчин. Самому старшему пациенту - 80 лет, самому младшему - три года.

По состоянию на утро 12 апреля в Черновицкой области - 432 случая коронавируса.

В Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 2777 человек, из них 266 случаев заражения - за последние сутки. С начала эпидемии умерли 83 пациента с COVID-19.
ForUm

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