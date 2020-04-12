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Американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, которого уже приговорили к 23 годам заключения, выдвинули новые обвинения в сексуальных домогательствах.

Об этом заявила прокурор округа Лос-Анджелес Джеки Лейси.

Отмечается, что 11 мая 2010 года Вайнштейн якобы изнасиловал женщину в отеле в Беверли-Хиллз. Пострадавшую впервые допросили в октябре 2019 года, когда еще не закончился 10-летний срок исковой давности.

Заседание суда по этому делу еще не назначено. Впрочем, в случае доказательства вины кинопродюсеру грозит 29 лет заключения.

Напомним, Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом.
ForUm

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