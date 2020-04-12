Об этом заявила прокурор округа Лос-Анджелес Джеки Лейси.

Отмечается, что 11 мая 2010 года Вайнштейн якобы изнасиловал женщину в отеле в Беверли-Хиллз. Пострадавшую впервые допросили в октябре 2019 года, когда еще не закончился 10-летний срок исковой давности.

Заседание суда по этому делу еще не назначено. Впрочем, в случае доказательства вины кинопродюсеру грозит 29 лет заключения.

Напомним, Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом.