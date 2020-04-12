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В Одесской области зафиксирован первый летальный случай от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в Facebook сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

«Ушла из жизни пациентка 1959 года в Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным», - написал Куцый.

Как уточнили Радио Свобода, женщина была одной из четырех пациенток с COVID-19, которые были подтверждены за прошедшие сутки. Все они проживают в городе Подольск Одесской области - это женщины в возрасте от 38 до 65 лет. В том же городе COVID-19 подтвердили у трех медицинских работников.

Всего в Одесской области зафиксировали 67 случаев COVID-19, из них 29 пациентов находятся в Одессе.

По данным Минздрава, по состоянию на 12 апреля в Украине зарегистрировано 2777 случаев COVID-19, из них 83 - летальные. 89 пациентов уже выздоровели. За последние сутки обнаружили 266 новых случаев коронавируса.
ForUm

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