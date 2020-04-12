За минувшие сутки вооруженные формирования так называемых «ЛНР» и «ДНР» вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.
Боевики применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы велись неподалеку Славного, Широкино и Песков, вблизи Новотошковского, рядом с Новозвановкой.
Вследствие обстрелов в субботу, 11 апреля, трое украинских военных получили ранения.
По данным разведки, 11 апреля военные ООС огнем ранили семь наемников боевиков.
Ночью, 12 апреля, боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра позиции ООС вблизи села Тарамчук на Приазовье.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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