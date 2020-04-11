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В зоне боевых действий на Донбассе в марте погибли двое гражданских, еще 17 человек получили ранения. Это почти столько же, как за предыдущие 5 месяцев. С начала октября 2019 года до конца февраля 2020 года погиб один гражданский и еще 15 получили ранения.

Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Так, Мониторинговая миссия зафиксировала двух погибших и 11 раненых на территории, контролируемой самопровозглашёнными «республиками», и троих раненых — на территории, которую контролирует власти Украины.

Богнер отметила, что обеспокоена увеличением количества гибели и ранений гражданских. Также она напомнила, что через неделю начнется уже 7 год войны на Донбассе. За это время погибли более 3500 гражданских.

Напомним, за 2019 год на Донбассе пострадали 167 гражданских, 27 из них погибли.
ForUm

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