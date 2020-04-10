В Одессе в день 76-й годовщины освобождения Одессы представители Социального отдела Одесской епархии Украинской Православной Церкви посетили трёх ветеранов Великой Отечественной Войны, которые принимали участие в освобождении города в 1944 году.

Фото: Одесская епархия

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии.

Была передана материальная помощь, гуманитарные наборы и молитвословы.

В пресс-службе Одесской епархии призвали всех неравнодушных присоединяться к благотворительным инициативам Украинской Православной Церкви.

Сегодня, в 76-ю годовщину освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков митрополит Одесский и Измаильский Агафангел и городской голова Геннадий Труханов почтили память погибших воинов возле монумента Неизвестному Матросу в парке имени Тараса Шевченко.

Как сообщалось ранее, Гуманитарный центр Одесской епархии Украинской Православной Церкви совместно с семьей рестораторов Андрея и Инары Заричанских, ежедневно кормит горячими обедами всех бригад Скорой медицинской помощи.