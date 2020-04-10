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На Житомирщине духовник Житомирской епархии Украинской Православной Церкви архимандрит Гавриил (Вардаев) совершил воздушный крестный ход со святынями.

Фото: Житомирская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, священник молился о прекращении пандемии коронавируса.

Во время полета, который занял несколько часов, отец Гавриил совершил молебен о прекращении распространения пандемии, а также прочитал три акафиста: Страстям Христовым, Покрове Пресвятой Богородицы, чудотворному образу Божией Матери «Подольская».

С собой в полет архимандрит Гавриил взял чтимый образ Покрова Богородицы, икону Божией Матери «Подольская», а также мощи святых целителей.
ForUm

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