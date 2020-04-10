В 2020 стоимость пасхальной корзины, по средним ценам в Украине по состоянию на март, составит около 620 грн, сообщает Институт аграрной экономики.

По расчетам ученых института, в этом году традиционные куличи, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 88 грн, то есть на 16,5%, дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 532 грн, сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

По его словам, стоимость основной составляющей пасхальной корзины - куличи домашней выпечки - составит около 96 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется дороже, ведь его цена зависит от составляющих и украшения выпечки.

Рост стоимости кулича обусловлен несколькими факторами. С одной стороны – это подорожание молока, сливочного масла, муки и сахара, с другой - увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативный всплеск цен на продукты на волне паники из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, объяснил Лупенко.

Самыми дорогими составляющими праздничной корзины в этом году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 118 грн (190-250 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 110 грн из расчета 195-230 грн за 1 кг. По сравнению с 2019 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 12,2%, а домашней колбасы - на 13,5%.

Сало (0,5 кг) обойдется в 48 грн из расчета 80-125 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за сыр (0,5 кг) - 75 грн (138-190 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 85 грн (160-210 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

Самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 шт.) - 20 грн. (19-25 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) - 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года - 9-14 грн.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино - ее стоимость возрастет до 801 грн. Это на 90 грн или на 12,7% больше стоимости корзины такого же состава в 2019 году, отметил Лупенко.

Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности яблок и увеличением цены на плодовые вина, пояснил эксперт.

Цена яблок по сравнению с 2019 годом выросла на 75% и составляет (0,5 кг) 7 грн (12-20 грн за кг). Средняя цена по Украине на овощи осталась на уровне прошлого года: томаты тепличные (0,5 кг) - 25 грн (47-55 грн за 1 кг), на огурцы (0,5 кг) - 29 грн (56-63 грн) .

За бутылку церковного вина «Кагор» в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).