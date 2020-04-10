Производители «Протефлазида» пытаются навязать его украинцам в качестве лекарства от коронавируса, в то время как научных доказательств действенности препарата нет. Что не мешает президенту Национальной академии медицинских наук защищать очередной «фуфломицин», пишет Знай.ua.

Глава НАМНУ Виталий Цимбалюк обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением использовать «Протефлазид» для профилактики заболеваний коронавирусом и в качестве лечения от COVID-19. Он ссылается на отчет, соисполнителем которого является Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского.

Как выяснили журналисты, «документ не содержит данных о том, когда и где проводились исследования. Во-вторых, организация такого исследования требовала длительного времени на его подготовку и это невозможно сделать за 1-2 месяца».

У специалистов есть вопросы как к методам исследования, так и к его организации. «А еще очень странным выглядит утверждение президента Академии медицинских наук Виталия Цимбалюка, когда он в своем письме утверждает, что с отчетом, в котором говорится об эффективности лечения COVID-19, он ознакомился еще в марте 2019 года! То есть за год до того, как мир узнал об этой болезни», - пишет издание.

В то же время эксперты напоминают, что «Протефлазид» представляет собой спиртовую настойку на двух травах, не включен ни в какие международные протоколы, не имеет доказанной эффективности и не был изучен в реальных научных исследованиях.

«В сложные для страны и всего мира времена такие «ноу-хау» впаривают руководители научных учреждений, которые существуют на немалые средства налогоплательщиков и десятилетиями наживаются на имитации научной деятельности. Это только один пример, как НАМНУ занимается лженаукой», - прокомментировала ситуацию экс-министр здравоохранения Супрун.