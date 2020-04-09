Торговые сети столицы снижают наценку на продукты первой необходимости. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

«Во исполнение рекомендаций, предоставленных в рамках дела Киевским областным территориальным отделением АМКУ, это сделали такие сети: NOVUS, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, Сильпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт. Мы уже получили от них соответствующие письма», – написал он.

По словам Хмельницкого, завтра, информацию смогут проверить все желающие в магазинах указанных сетей (информацию с перечнем товаров на которые снижены наценку можно будет увидеть на сайте компании).

«Более того, такие сети как NOVUS, BILLA, VARUS, ЭКО-маркет, Велика Кишеня, Велмарт на период карантина вообще убрали торговую наценку на отдельную группу товаров и теперь она равна - 0%. Речь идет об отдельных позициях по таким товарам как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в т. ч. гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца. Относительно лимонов – компании также сообщили о существенном снижении своей наценки», – подытожил он.

Напомним, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета открыло дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева по факту существенного подорожания продуктов.