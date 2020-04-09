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В сети доступен виртуальный тур по Троице-Сергиевой лавре.

Фото: Приходы

Как сообщается на сайте обители, виртуальные экскурсии можно посетить с помощью компьютера, мобильного телефона, через VR-шлем или cardboard.

Вниманию паломников предлагаются семь видеороликов в формате панорамы с рассказами о достопримечательностях. Посетители могут увидеть, как выглядит Лавра с высоты птичьего полета, войти в Троицкий собор, полюбоваться красотой Сергиевского храма с трапезными палатами XVII века, подняться на колокольню, совершить прогулку по крепостной стене.

Для вращения изображения на компьютере нужно использовать клавиши навигации, расположенные в левом верхнем углу видеоролика.

Экскурсии доступны на русском и английском языках.
ForUm

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