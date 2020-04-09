На въездах в Мелитополь (Запорожская обл.), где зафиксировано наибольшее в регионе количество случаев заражения COVID-19, установили контрольно-пропускные пункты, сообщает пресс-служба горсовета.

Так, на въездах и выездах в город начали работу пять контрольно-пропускных пунктов, расположенных по адресам: ул. Интеркультурная (восточный въезд/выезд), на 417 километре автодороги Харьков—Симферополь—Ялта, М-18; на 442 километре автодороги Одесса—Мелитополь—Новоазовск, М-14; на ул. Ломоносова (северный въезд/выезд), на 1 километре автодороги Мелитополь—Обильное—Веселое.

Въезд и выезд в Мелитополь разрешен только при наличии специального разрешения для ограниченного круга лиц, а также транспорта, среди которых грузовые автомобили с продуктами питания и др. товарами, транзитный транспорт (без права остановки и стоянки), транспорт предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Мелитополя; транспорт физических лиц, места жительства которых зарегистрированы на территории карантинной зоны; транспорт физлиц, работающих на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов в карантинной зоне, но проживающих за ее пределами.

Другие въезды-выезды из города перекрыты.

По информации местных интернет-изданий, проверку автомобилей на КПП осуществляют Нацгвардия и полиция. В результате таких действий здесь образовались транспортные пробки, растянувшиеся на несколько километров.