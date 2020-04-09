также в разделеМир
США: Сандерс выбыл из президентской гонки, главным соперником Трампа будет Байден 20
Число заболевших COVID-19 в мире перевалило за полтора миллиона 17
У 15 россиян, которые приехали строить Белорусскую АЭС, обнаружили коронавирус 21
ВОЗ: Европа не должна ослаблять карантин 15
Китай разблокировал Ухань 32
США установили новый антирекорд смертности от коронавируса 49
В мире уже 1,4 миллиона больных COVID-19, умерли 82 тысячи человек 21
Из-за коронавируса богатейшие люди мира потеряли $408 миллиардов 18
ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин 21
В РФ указ Трампа об освоении Луны назвали «планом по захвату планет» 49
В Кремле рассказали, как охраняют Путина от коронавируса 58
За сутки в Китае впервые с января никто не умер от коронавируса 45
На Лукашенко заявили в милицию из-за смерти женщины от коронавируса 30
Во Франции оштрафовали уже почти полмиллиона нарушителей карантина 21
Коронавирус унес жизни почти 75 тысяч человек 19
Премьер Британии с коронавирусом попал в реанимацию 28
Венгрия сделала парковки бесплатными на период пандемии 10
COVID-19: Польша ожидает пик заболевания в мае-июне 15

Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 мая.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК, сообщает Европейская правда.

«Опыт государств-членов и других стран показывает, что меры, применяемые для борьбы с распространением вируса, требуют более 30 дней, чтобы быть эффективными. Комиссия призывает к скоординированному подходу к продолжению, поскольку действия на внешних границах могут быть эффективными только в том случае, если они осуществляются всеми странами ЕС и Шенгенской зоны на всех границах, с одинаковой датой окончания и одинаковым образом», - говорится в заявлении.

Ограничения на поездки, а также предложение по их продолжению распространяется на «зону ЕС +», которая включает в себя все государства-члены Шенгенской зоны (включая Болгарию, Хорватию, Кипр и Румынию) и четыре шенгенских ассоциированных государства (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) - всего 30 стран.

В Еврокомиссии отметили, что оценка текущей ситуации указывает на продолжающийся рост числа новых случаев заболевания и смертей в ЕС, а также на развитие пандемии за пределами Евросоюза, в том числе в странах, из которых миллионы людей обычно приезжают в ЕС ежегодно.

«В этом контексте продолжение ограничений на поездки необходимо для снижения риска дальнейшего распространения заболевания», - говорится в заявлении.

Напомним, 18 марта лидеры ЕС на саммите, который проходил в режиме видеоконференции, согласились на закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней в ответ на вспышку коронавируса.

Ограничения на поездки не распространяется на граждан ЕС, граждан стран Шенгенской зоны, не входящих в ЕС, и членов их семей, а также граждан стран, не являющихся гражданами ЕС, которые являются постоянными жителями ЕС, с целью возвращения домой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги