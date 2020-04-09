В Одессе пасхальные куличи будут освящать не только возле храмов Украинской Православной Церкви, но и внутри крупных жилых массивов.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, 8 апреля митрополит Одесский и Измаильский Агафангел предложил мэру Одессы Геннадию Труханову освящать пасхальные приношения не только у храмов, но и внутри крупных жилых массивов, чтобы избежать большого скопления народа и снизить риск заражения коронавирусом.

Эта идея возникла благодаря инициативе Президента Украины Владимира Зеленского «Пасха дома».

В епархии отметили, что многие люди будут стремиться прийти в храм в эти дни, а потому могут проигнорировать постоянные призывы клириков епархии остаться дома. Специальное дежурство духовенства и освящение пасхальных куличей не только у храмов, но и во дворах жилых массивов, даст возможность реализовать желание многочисленных одесситов освятить пасхальные приношения, не подвергая их риску заражения COVID-19.

Городскому голове был передан подробный проект локаций, на которых планируется разместить пункты по освящению пасхальных приношений и график их функционирования. Этот проект будет рассмотрен оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Одесского городского совета.

Мэр Одессы поблагодарил митрополита Агафангела и священнослужителей Одесской епархии за активное участие в социальной, благотворительной поддержке населения и медицинских работников, а также за разработанный план, который будет способствовать удовлетворению религиозной потребности людей и, вместе с тем, сохранению жизней и здоровья одесситов.