Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) направил главе Кабинета министров Украины Денису Шмыгалю и Министерству внутренних дел ряд предложений, которые относятся к защите во время карантина права верующих на свободу вероисповедания.

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Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

В организации обратили внимание премьер-министра и МВД на свободную трактовку требований карантина представителями власти на местах, которые иногда требуют даже полностью закрыть храмы. Такие действия нарушают статью 35 Конституции Украины и противоречат разъяснению требований карантина на Правительственном портале, согласно которому «правительство не закрывает церкви».

Чтобы избежать подобных недоразумений, хаоса и массового недовольства верующих, ВСЦиРО попросил внести уточнения в соответствующее постановление Кабмина и разъяснить местным органам полиции и представителям местной власти карантинные требования.

Совет Церквей также предложил не запрещать совершение богослужений и религиозных обрядов, если они проводятся с соблюдением ограничения по их массовости (одновременно до 10 человек совокупно из расчета 1 человек на 5 м2).

В случае введения ограничения на пользование общественным, личным или служебным транспортом, разрешить такое передвижение священнослужителям и лицам, которые привлечены к организации богослужений и обеспечения их видеотрансляции (чтобы те могли совершить богослужение и транслировать его для верующих).

Разрешить клирикам подтверждать служебную цель своего передвижения письмом на бланке религиозной организации или выданным религиозной организацией служебным удостоверением.

В Совете Церквей отметили важность социального служения и попросили разработать стратегию оказания помощи верующими бездомным, одиноким и малообеспеченным.

Такие меры помогут удовлетворить потребности верующих и поспособствуют тому, чтобы наибольшее их число встретило праздники дома, отметили во ВСЦиРО.