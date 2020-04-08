Кабинет Министров Украины объявил о намерении привлечь у Международного банка реконструкции и развития (МБРР, входит в структуру Всемирного банка) $135 млн на программу улучшения системы здравоохранения.

Об этом свидетельствует принятое правительством постановление от 6 апреля, которое появилась на официальном сайте Кабмина, передает hromadske.

«Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации инвестиционного проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей» в размере $135 млн», — говорится в постановлении.

Отметим, что ранее во Всемирном банке сообщали, что украинское правительство проводит с ними переговоры о получении кредита на $500 млн. Средства этого кредита планировали потратить на поддержку экономики.

«Наши коллеги из МБРР находятся в переговорах о $500 млн кредита для поддержки бюджета Украины и о программы на несколько миллионов, средства которой пойдут непосредственно на борьбу с коронавирусом», — сообщила глава украинского представительства Международной финансовой корпорации Елена Волошина.