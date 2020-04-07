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В Житомире 7 апреля, в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, в областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины от имени Украинской Православной Церкви митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим передал медикам тесты на коронавирус.

Фото: Фейсбук

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу в Фейсбук митрополита Никодима.

«Наша Церковь молится о врачах, которые на передовой, как воины, спасают сегодня людей», - сказал владыка.

Главный санитарный врач Житомирской области Зиновий Парамонов поблагодарил Церковь за благотворительную помощь.

Как сообщалось, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во все области Украины передано 100 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции (DialPlexQ :tm: 2019 nCoV), 10 аппаратов ИВЛ, а также средства защиты от коронавируса.

Министерство здравоохранения и Штаб по борьбе с эпидемией коронавируса при Офисе Президента Украины Владимира Зеленского распределил оборудование, закупленное Международным благотворительным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы, по областям.

Ранее Центр информации УПЦ сообщал, что Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, 30 марта, передал медицинскую технику, аппарат ИВЛ и 300 комплектов защитных костюмов для медперсонала столичной Александровской клинической больнице, которая входит в перечень больниц, определеных как опорные для приема больных коронавирусом.

В Черновцах, 25 марта, Митрополит Онуфрий передал детской больнице медицинское оборудование и защитные костюмы.
ForUm

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